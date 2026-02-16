Düzce'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında, Furkan Sevinç elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Furkan Sevinç (26), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, merkeze bağlı Çakırhacıibrahim köyü yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sevinç'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel