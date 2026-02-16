Haberler

Düzce'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında, Furkan Sevinç elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Düzce'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Furkan Sevinç (26), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, merkeze bağlı Çakırhacıibrahim köyü yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sevinç'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Tutuklama sonrası Görele'de CHP'li 2 meclis üyesi partisinden istifa etti

Mide bulandıran iddiada kriz büyüyor! Tutuklamadan sonra istifa geldi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya-Konya yolunu su bastı

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından birisi
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline