Düzce'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu Nasir Faizi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de, iki motosikletin çarpıştığı kazada, Nasir Faizi (27) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cedidiye Mahallesi Hacı Haydar Gördebil Bulvarı'nda meydana geldi. Afganistan uyruklu Nasir Faizi idaresindeki 81 MA 0920 plakalı motosiklet ile Ömer T. yönetimindeki 81 AFK 683 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletlerdeki 4 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Faizi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ömer T., Artçı Hira G. ve Muhammed Musa S. ise ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nasir Faizi'nin cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
