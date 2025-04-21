AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Düzce'de Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: İki Sürücü Yaralı

Düzce'de Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: İki Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

İ.S. idaresindeki 03 AEJ 099 plakalı motosiklet, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan L.K. hakimiyetindeki 81 ADE 659 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle savrulan araçların sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisikletin çarpıştığı anlar yer alıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.