Düzce'de Metal Çelik Yapı Malzemeleri Üretimi Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

Düzce'de metal çelik yapı malzemeleri üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

D-100 kara yolu Kapıcı mevkisinde T.Ö'ye ait iş yerinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

İş yeri sahibi ve çalışanlar tarafından söndürülmeye çalışılan yangın, çevredeki otluk alana ve depoya sıçradı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yeri ve depoda hasar meydana geldi.