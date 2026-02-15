Düzce'de şiddetli rüzgar lisenin çatısını uçurdu; eğitime yarın ara veridi

Haberler

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmadı, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

DÜZCE'de, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir lisenin çatısı uçtu. Çatıdan kopan sac ve demir parçaları caddeye savrulurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Okulda eğitime yarın için ara verildi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Güzelbahçe'de bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle okulun çatısı uçtu. Çatıdan kopan sac ve demir parçaları çevreye savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye görevlileri de yola düşen parçaları temizledi.

Olay sonrası bölgeye gelen Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, "Çok şükür olumsuz can kaybına neden olabilecek bir durum yok. Okulunuzun çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle bir kısmı uçmuş bulunuyor. Buraya çok yakında bulunan pansiyonumuz var oradaki öğrencileri bugün başka pansiyona naklederek onların psikolojik sağlamlıkları açısından bir tedbir alacağız. Biz olay gerçekleşir gerçekleşmez ekip arkadaşlarımızla geldik. Olayı yerinde inceledik, hemen müdahalemizi yaptık. İl Özel İdaresi ekiplerimizle konuştuk. Yarın sabah çalışmalara başlayacak. Okulumuzu 1 günlük süre ile tatil ettik. Duruma göre tatil suresini uzatacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
