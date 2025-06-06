Düzce'de Kurban Bayramı'nda Camiler Dolu

Düzce'de Kurban Bayramı'nda Camiler Dolu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce'de Kurban Bayramı'nda Camiler Dolu
Haber Videosu

Düzce'de Kurban Bayramı'nda camiler dolup taştı. Namaz sırasında kurban etlerinin paylaşımının önemi vurgulandı ve çocuklara mutlu bir bayram bırakma ile ziyaretlerin önemine değinildi.

Düzce'de bayram namazında camiler doldu

DÜZCE - Düzce'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı.

Kurban Bayramı namazında tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de camiler doldu. Camiler dolup taşarken, verilen hutbe de Kurban Bayramı'nın önemine değinildi. Bayramlarda kurban etlerinin paylaşılması gerektiği vurgulanan hutbede, çocuklara mutlu bir bayram bırakma ve ziyaretler anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken karar! O ismi görevden aldı
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Husiler: İsrail Havalimanı'na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı

Husiler'den İsrail'e balistik saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.