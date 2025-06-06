Düzce'de Kurban Bayramı'nda Camiler Dolu
Düzce'de Kurban Bayramı'nda camiler dolup taştı. Namaz sırasında kurban etlerinin paylaşımının önemi vurgulandı ve çocuklara mutlu bir bayram bırakma ile ziyaretlerin önemine değinildi.
Düzce'de bayram namazında camiler doldu
DÜZCE - Düzce'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı.
Kurban Bayramı namazında tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de camiler doldu. Camiler dolup taşarken, verilen hutbe de Kurban Bayramı'nın önemine değinildi. Bayramlarda kurban etlerinin paylaşılması gerektiği vurgulanan hutbede, çocuklara mutlu bir bayram bırakma ve ziyaretler anlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel