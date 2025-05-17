Düzce'de Kur'an Kursları İçin Kermes Düzenlendi

Düzce'de Kur'an Kursları İçin Kermes Düzenlendi
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Gölyaka ilçesinde düzenlenen kermeste elde edilen gelir, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. Açılışta katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Müftülüğe bağlı Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

Gölyaka Merkez Camisi bahçesinde düzenlenen kermesin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, buradan elde edilecek gelirle Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, "Kermesimize yapılacak yardımların ve duaların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından dua edilerek kermesin açılışı yapıldı. Açılışta katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açılışa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
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