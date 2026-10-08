Düzce'de kültür merkezindeki bacada mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Düzce'de kültür merkezindeki bacada mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kültür merkezinde görevli personel, havalandırma bacasında mahsur kalan kediyi fark ederek itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla ulaştıkları kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Düzce'de havalandırma bacasının üzerinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde görevli personel, çevreden kedi sesi geldiğini duydu.
Havalandırma bacasının üzerinde bir kedinin mahsur kaldığını gören personel, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ulaştıkları kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.???????
Kaynak: AA