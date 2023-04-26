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Düzce'de kontrolden çıkıp ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Düzce'de kontrolden çıkıp ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Düzce'de kontrolden çıkıp ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Düzce'de kontrolden çıkıp ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Ö.Ş. idaresindeki 18 BA 310 idaresindeki tır, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Hiciz rampaları mevkisinde virajı alamayarak karşı yöne geçti. Yol kenarındaki tarlaya giren tır, ağaca çarptı.

Yaralanan sürücü, kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İsa Keleş - Güncel

Batı Karadeniz Zonguldak Düzce Güncel Haberler

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