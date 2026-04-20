Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten düştü

Güncelleme:
Düzce'de bir otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhan Gazi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Üniversite Hastanesi yönünden Konuralp istikametine giden Tunahan K. idaresindeki 81 BB 328 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Teknopark yerleşkesinin otopark alanına düşen otomobil hurdaya dönerken olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tunahan K., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
