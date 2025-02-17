Düzce'de Kış Manzaraları: Kar ve Sis Büyüledi
Düzce'de karla kaplı dağların eteklerini saran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gölyaka ilçesindeki yüksek kesimlerden izlenen manzaralar, kış mevsiminin güzelliklerini gözler önüne serdi.
Düzce'de karla kaplı dağların eteklerini saran sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Düzce Ovası'nı saran sis, Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinden görüntülendi.
Kardüz ve Pürenli yaylalarına yakın konumda yer alan Yunusefendi köyünü çevreleyen dağların eteklerinde oluşan sis bulutu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede kış manzaraları sundu.
Bu arada bölgede yağışların ardından kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.