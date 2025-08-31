Düzce'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Düzce'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
Düzce'de bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

DÜZCE'de, kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Akınlar Mahallesi'ndeki kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın malzeme deposunda başlayan yangın, kısa sürede kerestelerin bulunduğu alana sıçradı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı yaşanmazken, yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
