Düzce'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de kereste fabrikasının fırınlama bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de kereste fabrikasının fırınlama bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Yeni Karaköy'de bulunan kereste fabrikasının fırınlama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangın nedeniyle fırın bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA