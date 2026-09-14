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Düzce'de kendisinden haber alınamayan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Düzce'de kendisinden haber alınamayan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

Gökçeağaç köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ali Koçak (35) yakınları tarafından köyün yakınındaki bir fındık bahçesinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koçak'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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