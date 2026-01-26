Düzce'de tabancayla kazara kendini vuran genç ağır yaralandı
Düzce'de 18 yaşındaki E.Ç., evinde tabancayla oynarken kazara kendini vurdu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakımda tedavi altına alındı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Düzce'de tabancayla kazara kendini vuran genç hastaneye kaldırıldı.
E.Ç. (18), Düverdüzü köyündeki evinde tabancayla oynarken silah kazara ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan E.Ç. ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel