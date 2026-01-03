Haberler

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

Güncelleme:
Düzce'de kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kurtsuyu köyü yolu üzerinde meydana geldi. 81 FM 819 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Osman K. (66), Milat K. (6), Asya Türkan K. (40), Ersan K. (4), Emine K. (65), Esra K. (28), Muhammet Hamza P. (13) olmak üzere 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

