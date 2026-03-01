Haberler

Düzce'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Düzce'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Güncelleme:
Düzce'deki Topuk Yaylası ve Bolu Dağı çevresinde yer alan dağ köyleri, son günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aştı ve kış manzaraları göz kamaştırdı.

Düzce'de Topuk Yaylası ve Bolu Dağı çevresinde yer alan dağ köyleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini kaybetti. 1280 rakımlı Topuk Yaylası güzergahındaki Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köyleri ile Bolu Dağı'nı çevreleyen Bakacak köyü karla kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı bölgedeki kış manzarası görüntülendi.

Bu arada, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları, sosyal tesis ve yenilenen altyapısıyla doğaseverlerin gezi rotaları arasında yer alan Korugöl Tabiat Parkı ve çevresinde de kar etkili oldu.

Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede kar manzaraları ortaya çıktı.

Ağaçların çevrelediği doğal göl, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
