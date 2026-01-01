Haberler

Otomobile bağladığı koltukla kayak yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, eğlenceli bir şekilde karın keyfini çıkardı. Bir kişi otomobile bağladığı koltukla kar üzerinde tur atarken, diğerleri de şambrel ve lastiklerle şehir turu yaptı.

DÜZCE'de, etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar yağan karın keyfini çıkararak eğlenceye çevirdi. Bir kişi ise otomobile bağladığı koltuklar kar üzerinde seyahat etti.

Düzce kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Bazı vatandaşlar, karın keyfini çıkardı. Oto sanayi esnafı, bir otomobilin arkasına bağlanan koltuğa oturup sanayi sitesini gezdi. Bazı vatandaşlar da otomobilin arkasına bağladıkları şambrel ve lastiklerde şehir turu yaptı. Eğlenceli anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi
54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

54 şehirde okullar tatil edildi
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı