Düzce'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen çocuk ağır yaralandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin çatısına çıkan Suriye uyruklu A.A. (11), çatının plastik bölümünün kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.