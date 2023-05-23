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Düzce'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen çocuk ağır yaralandı

Düzce'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen çocuk ağır yaralandı

Güncel Haberler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin çatısına çıkan Suriye uyruklu A.A. (11), çatının plastik bölümünün kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Soner Şen - Güncel

Osmaniye Akçakoca Suriye Düzce Güncel Haberler

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