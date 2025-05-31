Düzce'de Kamyonun Dorse Kapağı Bisikletliye Çarptı: 1 Yaralı
Düzce'de seyir halindeki bir kamyonun açılan dorse kapağı, bisikletli bir sürücüye çarptı. Olay sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de, seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarptığı bisikletli yaralandı.
Kültür Mahallesi'nde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ABR 008 plakalı kamyonun dorse kapağı açıldı.
Açık kapak, Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda aynı istikamette bisikletiyle ilerleyen F.N'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan F.N. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel