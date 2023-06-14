Düzce'de Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan M.D.A. yaralandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.