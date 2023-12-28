Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Düzce'de, kaldırımda tabancayla başından vurulmuş yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Resul Kaplan'ın (55), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.Y.'nin (25) ifadesinde, Kaplan'ı, annesi A.Y.'yi (45) taciz ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

SOKAKTA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1247 Sokak'ta vatandaşlar, duydukları bir silah sesinin ardından polise ihbarda bulundu. Bölgede inceleme yapan polis, Resul Kaplan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaplan'ın başının arka kısmından tabancayla vurulduğu belirlendi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİ TACİZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polisin yaptığı araştırmada, Kaplan'ı O.Y.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, O.Y.'yi bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek saklandığı yerde bularak gözaltına aldı. O.Y.'nin, emniyetteki sorgusunda Kaplan'ı, annesi A.Y.'yi taciz ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. O.Y.'nin, Resul Kaplan'ı annesi A.Y.'nin evinin önünde gördüğünü ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BAŞKA BİR KADINI TACİZ ETTİĞİ İÇİN HAPSE GİRMİŞ

Bu arada ifadesine başvurulan A.Y.'nin de evli olduğu ve eşinin de cezaevinde bulunduğunu söylediği, Resul Kaplan'ın da kendisini telefonla arayıp, evinin önüne gelerek taciz ettiğini ve birlikte olmaya zorladığını söylediği ifade edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, ölen Resul Kaplan'ın daha önce de başka bir kadını telefon mesajlarıyla ve arayarak taciz ettiği gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.