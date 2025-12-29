Düzce'de kaçak alkol üretimi ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Düzce'de kaçak alkol üretimi ve uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alkol üretim kitleri vasıtasıyla kaçak alkol üretimi yaparak yılbaşı öncesi piyasaya süreceğine yönelik duyum aldıkları C.K'nin (46) kent merkezindeki işletmesine ve deposuna operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 900 litre etil alkol, 1130 alkol üretim kiti ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 kilo 13 gram esrar, kurusıkı tabanca ve delici alet ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.