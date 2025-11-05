Haberler

Düzce'de ilkokul öğrencileri ve anneleri, sağlıklı besin yarışmasında hünerlerini sergiledi

Güncelleme:
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasında ilkokul öğrencileri ve anneleri mutfakta tezgah başına geçti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Şehit Ercan Eker İlkokulu'nda düzenlenen yarışmada, öğrenciler ve anneleri evden getirdikleri malzemeleri okulun yemekhanesinde pişirdi.

"Sağlıklı Sofra", "Sunum Ustası Aile" ve "Yaratıcı Tarif Ailesi" kategorilerinde yarışan anne ve çocukları, derece yapmak için 45 dakikada en güzel yemeği sunmak için mücadele etti.

Okul müdür yardımcısı İlter Karacaoğlu, çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Mutfağın sıcaklığı, ailenin birleştirici gücü ve sağlıklı beslenmenin öneminin aynı sofrada buluştuğunu belirten Karacaoğlu, "Sadece bir yemek yarışması değil, aile bağlarının güçlendiği, öğrencilerimizin anne babalarıyla üretmenin mutluluğunu yaşadığı, paylaşmanın değerinin yeniden hissedildiği unutulmaz bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Babaların da seyirciler arasında yer aldığı yarışmada, anne Sibel ve oğlu Göktürk Kalyoncu birinci, anne Handan ve kızı Dicle Ulusoy ikinci, anne Bahar ve kızı Erva Atılgan ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere jüri üyeleri tarafından küçük ev aletleri ve plaket hediye edildi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
