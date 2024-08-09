Düzce'de Huzurevinde Dondurma Şenliği

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi.

Düzce Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen şenlikte bir araya geldi.

Huzur evinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte yaşlılar dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı.

Huzur evi sakinlerinden Ali Tuloğlu, AA muhabirine, etkinlikle güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Burada çok iyiyim. Yiyeceğimizi, içeceğimizi hiçbir şeyi eksik etmiyorlar. Rahatsızlanırsak bakıyorlar, ilgileniyorlar. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Dondurma şenliğiyle keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Nejdet Kahya, "Çok güzel dondurma şenliği oldu. Devamını bekliyoruz." diye konuştu.