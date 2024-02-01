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Düzce'de Heyelan Nedeniyle 10 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

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Düzce'de Beyköy beldesi ile Akçakoca ilçelerinde meydana gelen heyelanlar sonucu 10 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ulaşımın alternatif yollardan sağlanması için çalışmalar başlatıldı.

DÜZCE'de Beyköy beldesi ile Akçakoca ilçelerinde 2 bölgede meydana gelen heyelanlar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımın alternatif yollardan sağlanması için çalışma başlatıldı.

Kentte önceki akşam etkili olan kar yağışı ve ardından devam eden yağmur nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü köyü yolu ile Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü yolunda dün heyelan meydana geldi. Çınardüzü köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle aralarında Samandere Tabiat Parkı'nın bulunduğu Samandere köyüyle birlikte, 8 köyün yolu ulaşıma kapandı. Esmahanım köyü yolundaki heyelan nedeniyle hem bu köye hem de Uğurlu köyüne de ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 köye ulaşımın sağlanması için alternatif yol güzergahları oluşturmak için çalışmalara başladı. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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