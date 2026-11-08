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Düzce'de Gümüşova rampalarında hafif ticari araca kamyonet çarptı, 1 kişi yaralandı

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Düzce'de Gümüşova rampalarında hafif ticari araca kamyonet çarptı, 1 kişi yaralandı
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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında dün akşam orta şeritte duran hafif ticari araca arkadan gelen kamyonet çarptı. Hafif ticari araçtaki 1 kişi hafif yaralandı; kaza anı kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı, yaralı ayakta tedavi edildi.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda orta şeritte duran hafif ticari araca, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kaza, kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı, hafif ticari araçtaki 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova rampalarında meydana geldi. İddiaya göre; İstanbul istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, orta şeritte aniden duran 34 VL 1118 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi. Kaza anı ise kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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