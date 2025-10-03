Haberler

Düzce'de Gazze İçin Destek Gösterisi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Gazze'ye insani yardım ulaştıran Sumud filosuna destek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi. Program dualarla sona erdi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan küresel Sumud filosuna destek için Akçakoca Limanı'nda toplandı.

Akçakoca'da akşam saatlerinde Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen programa sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Limanda da balıkçılar teknelerinin sirenlerini çalarak, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran kalabalığa destek verdi. AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da programda yer aldı. Program, Gazze ve Sumud filosu için edilen dua ile sona erdi.

Haber: Musa KESKİN/AKÇAKOCA(Düzce),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
