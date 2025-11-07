Haberler

Düzce'de Filistinli İçin Kermes Düzenlendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Gazze'deki Filistinlilere destek amaçlı kermes düzenlendi. İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte, ev yapımı yiyecek ve içecekler satıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek için kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Gölyaka Merkez Cami bahçesinde düzenlenen kermeste evlerde hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Stantları gezen İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, kermesin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Akyol, kermeste elde edilecek gelirin Gazze'de yardım bekleyenlere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığı ile ulaştıracağını söyledi.

Kermesin iki gün açık kalacağının belirten Akyol, "Kermesimize yapılacak yardımların ve duaların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
