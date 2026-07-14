Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

DÜZCE'de iki cip ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu hayatını kaybetti. Cipin motosiklete çarptığı kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, 11 Temmuz'da, D-100 kara yolunun Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. V.A. yönetimindeki 81 FC 930 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Karslıoğlu idaresindeki 14 ADB 902 plakalı motosikletle çarpıştı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 81 GB 199 plakalı başka bir cip de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada cipin altında sıkışan motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Cipin önünde seyreden motosiklete çarptığı anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı