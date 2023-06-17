Düzce'de evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otomobil evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otomobil evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ayazlı Mahallesi'nde Emirhan V. (45) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Mert T. bulundukları yerde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.