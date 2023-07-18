Düzce'de Evde Ölü Bulunan Kişi Tüfekle Vurulmuş
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir kişi, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Emre Ç'den haber alamayan yakınları, komşularından gencin evini kontrol etmesini istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk incelemede gencin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir kişi, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Darıyeri Bakacak köyünde yaşayan Emre Ç'den (27) haber alamayan yakınları, komşularından gencin evini kontrol etmesini istedi. Ses alamayınca evin penceresinden içeri giren komşular, Emre Ç'yi hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı ilk incelemede gencin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Emre Ç'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.