Düzce'de Evde Ölü Bulunan Kişi Tüfekle Vurulmuş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir kişi, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Emre Ç'den haber alamayan yakınları, komşularından gencin evini kontrol etmesini istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk incelemede gencin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.