Düzce'de Engelli Aracına Çarpan Otomobilin Yol Açtığı Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan engelli araca çarpan otomobilin neden olduğu kazada ağır yaralanan İlyas Işıldak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Düzce'de otomobilin akülü engelli aracına çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun Doğanlı mevkisindeki kazada ağır yaralanan İlyas Işıldak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan Işıldak'ın kullandığı akülü engelli aracına, Düzce istikametine doğru giden N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı otomobil çarpmış, kazada ağır yaralanan Işıldak, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel