Düzce'de, ekim ve kasım aylarında 29 kişi mantardan zehirlendi

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde Yusuf Yavuz (62) ile eşi Emine Yavuz ormandan topladıkları mantarı yemeleri sonucu yaşamını yitirirken, gelinlerinin ise tedavisi devam ediyor.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde Yusuf Yavuz (62) ile eşi Emine Yavuz ormandan topladıkları mantarı yemeleri sonucu yaşamını yitirirken, gelinlerinin ise tedavisi devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce'de ekim ve kasım aylarında 29 kişinin mantardan zehirlendiğini, zehirli mantarın önce karaciğer yetmezliğine ardından ise nakil olmazsa ölüme neden olduğunu söyledi.

Gümüşova ilçesinde Yusuf Yavuz ormandan mantar topladı. Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelinleri Tuğba Yavuz (32) mantarları yedi. Rahatsızlanan 3 kişi önce Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne buradan da İstanbul'a Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Yavuz ve Emine Yavuz hayatlarını kaybederken, gelinleri Tuğba Yavuz'un ise karaciğer nakli için tedavisi devam ediyor.