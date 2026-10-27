Düzce'de durdurulan yolcu otobüsünde 224 gram kokain bulundu, şoför tutuklandı

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DÜZCE'de, batı illerinden doğu illerine giden yolcu otobüsünde 224 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Z.K. tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs şoförü Z.K.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada 224 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Z.K.'nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı