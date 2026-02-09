Haberler

Düzce'de Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği yapıldı

Düzce'de 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açılan stantta sigara kullananların karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Etkinlikte tütün bağımlılığının zararları anlatılarak, sigara içenler için bırakma polikliniğine yönlendirmeler yapıldı.

Yeşilay Düzce Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde stant açıldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtıldığı stantta, tütün bağımlılığının zararlarını anlatan broşürler dağıtılırken sigara kullananlara karbonmonoksit testi yapıldı.

Standı ziyaret eden bazı bağımlılar, Düzce YEDAM ile Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi.

Etkinlikte ziyaretçilere Yeşilay kalemleri ve bileklikleri de hediye edildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
