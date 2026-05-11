Düzce'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ve halk oyunları eşliğinde başladı

Düzce'de, '11-15 Mayıs Dünya Engelliler Haftası' etkinlikleri, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle açıldı. Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Düzce'de, "11-15 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" etkinlikleri, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle başladı.

Engelliler Haftası'nın açılışında kentteki özel eğitim okullarının katılımıyla kortej oluşturuldu. Cedidiye Meydanı'nda toplanan özel öğrenciler ve öğretmenleri, Düzce Belediyesi Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, çok özel ve önemli bir günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Cinbir, "Her birimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan bu özel ve güzel insanlarımızın önüne bizden kaynaklı çıkmış engellerin kaldırılması için hepimize düşen sorumlulukların olduğunu düşünüyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, özel eğitimin önemine değinerek, "Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığımız etkinlikler, aslında bir kutlama ifadesi değil, bu alandaki farkındalıkları artırma ve özel gereksinimli her çocuğumuzun, her bireyin, toplumda rahatça yaşamasını sağlamak için destek olma çalışmasıdır." diye konuştu.

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Talha Aydoğan da özel bireylerin, yaşamın her aşamasında güçlü şekilde var olabilmesi ve toplumsal farkındalığı artması için bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından özel eğitim öğrencileri, İç Anadolu ve Karadeniz yörelerine ait halk oyunları gösterileri sundu.

Engelliler Haftası, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
