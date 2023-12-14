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Düzce'de depremde hasar gören cami yeniden inşa ediliyor

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Düzce'de meydana gelen depremde ağır hasar alan Ayşe Metin Camisi, aynı yerde yeniden inşa ediliyor. Temel atma törenine Kaymakam Bilal Doğan ve ilçe protokolü katıldı. Caminin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Düzce'de, 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Ayşe Metin Camisi, aynı yerde yeniden inşa ediliyor.

Yaka Mahallesi Lale Sokak'ta yıkıldığı yerde tekrar yapımına başlanan caminin temel atma törenine Kaymakam Bilal Doğan ve ilçe protokolü katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk harcın döküldüğü caminin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Temel atma töreninin ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Bilal Doğan Düzce Deprem Yaşam Güncel Haberler

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