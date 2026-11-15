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Düzce'de D-100'de yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hastanede öldü

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Düzce'de D-100'de yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hastanede öldü
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Düzce'de D-100 karayolu Çerkez Taşköprü mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti; polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DÜZCE'de D-100 karayolu geçişinde yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 karayolunun Çerkez Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine seyir halinde olan Onur Ç. idaresindeki 37 ACC 202 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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