Haberler

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı İçin Yapılan Sosyal Deneyde Bayrak Sevgisi Öne Çıktı

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı İçin Yapılan Sosyal Deneyde Bayrak Sevgisi Öne Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla yapılan sosyal deneyde, vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi dikkat çekti. Zabıta ekiplerinin yardım isteği üzerine bayrağın yere düşmesi anında vatandaşlar hemen müdahalede bulundu.

Düzce'de, Cumhuriyetin 102. yılına ithafen yapılan sosyal deneyde vatandaşların bayrak sevgisi dikkati çekti.

Düzce Belediyesin yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal deney yapıldı.

Şehir merkezinde zabıta ekiplerinin bayrak asma işlemi esnasında vatandaşlardan yardım istediği sırada, görevli personel senaryo gereği bayrağı elinden kaçırdı.

Bayrağın yere düşmemesi için ip ayarı önceden yapılmış olsa da vatandaşlar bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi.

Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen, farklı açılardan kayıt altına alındı.

Çekimlerin ardından görüşleri sorulan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Sosyal deney, belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.