Düzce'de çamaşır kurutma makinesinden kaynaklanan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de çamaşır kurutma makinesinden kaynaklanan yangında 2 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Karaca Hacımusa Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında çamaşır kurutma makinesinden kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluşurken dumandan etkilenen aileden 2 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Düzce'de bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaca Hacımusa Mahallesi 1387. Sokak'ta Kuzey Sitesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki S.A'ya ait dairede çamaşır kurutma makinesinden kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangında dumandan etkilenen aileden 2 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA