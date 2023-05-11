Düzce'de bisiklet yarışları düzenlendi

Düzce'de Okul Sporları Genç A-B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet Müsabakaları düzenlendi.

Düzce'de Okul Sporları Genç A-B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet Müsabakaları düzenlendi.

Gençlik Spor ve Milliğim Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Spor Kompleksi mevkisinde düzenlenen Okul Sporları Genç A-B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet Müsabakalarına 60 sporcu katıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri alındığı yolda, birbirleriyle kıyasıya mücadele eden sporculardan dereceye girenler bölge müsabakalarında yarışacak.

Yarışmada dereceye giren sporculara, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından ödülleri verildi.