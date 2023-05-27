Düzce'de bir villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. İlçenin Hacıyusuflar Mahallesi'nde bir villanın çatısında tadilat yapan ustaların çalışması sırasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasın yangını söndürdü. Yangın, villanın çatısında hasara yol açtı.