Bir işçi çalıştığı çatının çökmesi üzerine ağır yaralandı
Güncel Haberler
Düzce'de tadilat yapılan çatının çökmesi nedeniyle 1 işçi ağır yaralandı.
Düzce'de tadilat yapılan çatının çökmesi nedeniyle 1 işçi ağır yaralandı.
Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde bir işletmenin çatısı tadilat sırasında çöktü, bu sırada çatıda çalışan işçi Mahmut Çalışkan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Çalışkan'ı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavisine devam edilen Çalışkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sefer Demir - Güncel