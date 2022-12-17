Düzce'de beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede hayatını kaybetti Güncel Haberler Düzce'de beden eğitimi dersinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan öğrenci yaşamını yitirdi. Düzce'de beden eğitimi dersinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan öğrenci yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesindeki Şehit Ercan Eker Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Başar (12), 12 Aralık'ta beden eğitim dersinde futbol oynarken fenalaştı.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, öğrenciyi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Çocuk Bölümüne sevk edilen Başar, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Gölyaka Aralık Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce'de beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.