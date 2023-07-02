Düzce'de Bayram Tatilinden Dönen Ailenin İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Bayram tatili dönüşü Sakarya'daki evlerine giden ailenin içinde bulunduğu, baba Yavuz Akbulut'un (44) kontrolünü yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp, beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Akbulut, eşi Büşra Akbulut (38) ile çocukları Mehmet Emin Akbulut (9), Hüseyin Hilmi Akbulut (5) ve Mustafa Necati Akbulut (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Mustafa'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.