Düzce'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Soner S. (29) idaresindeki 34 LU 7799 plakalı otomobil, Tepeköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.