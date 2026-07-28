Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Yengesini Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlı Tutuklandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle yengesini vurarak öldüren Yaşar K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
??????? Düzce'nin Yığılca ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kadının ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı.
Kocaoğlu köyündeki tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada dün yengesi Saime K'yi (64) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar K'nin (76) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Yığılca Adliyesine sevk edilen Yaşar K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA