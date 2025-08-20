Düzce'de Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi, Otoyol Ulaşıma Kapandı

Düzce'de Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi, Otoyol Ulaşıma Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda sıcak asfalt yüklü bir kamyonun bariyere çarpması sonucu devrilmesi, otoyolun İstanbul yönünü ulaşıma kapattı. Sürücünün yara almadığı kazada, ekipler yola saçılan asfaltı kaldırmak için çalışma başlattı.

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sıcak asfalt yüklü kamyon, bariyere çarpıp devrildi. Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli giriş kısmından ulaşıma kapatıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi geçişi Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 CKH 629 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücü yara almazken, asfalt yola saçıldı. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli girişinden itibaren İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yola dökülen asfaltı kaldırmak için çalışma başlattı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar Bolu Dağı Tüneli girişinden geri döndürülüp, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.