Düzce'de ardiyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Mehmet Eker'e ait tekstil fabrikasının yanında bulunan ardiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ardiyede çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Üçköprü köyü Yenidoğan Mahallesi'nde Mehmet Eker'e ait tekstil fabrikasının yanında bulunan ardiyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.